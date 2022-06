Lähikondsete traktoriga ahistamisel on kohutavad tagajärjed - loe, kuidas seda vältida

«Nii terve mõistus kui kohtupraktika ütlevad, et metsa- ja põllumajandustööde puhul ei saa pesitsusrahusse suhtuda sama mõõdupuuga. On arusaadav, et metsatööde aega on võimalik planeeritult mõne kuu võrra nihutada, kuid põllumajanduses ei ole võimalik vajalikke töid peatada või edasi lükata. Seega tuleb töid tehes põllul või heinamaal elavate lindude ja loomadega arvestada,» ütles Luht.