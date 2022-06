Eesti teadlased leidsid lahendusi mesilaste hukkumise vähendamiseks

Teadlased uurisid nii kodu- kui looduslike mesilaste ohustatust. Eestis on kokku 275 liiki mesilasi, sh 28 liiki kimalasi ja 247 liiki erakmesilasi. Neist ohulähedases seisundis on 6 protsenti, ohualtis seisundis 12 protsenti, väljasuremisohus 4 protsenti ning kriitilises seisundis 3 protsenti liikidest. Väliuuringuid tehti 90 erineval uurimisalal üle Eesti, valdavalt Lõuna-Eestis, ning laboriuuringud toimusid Eesti maaülikooli laborites.

Haiguste ohjamiseks on vaja tõrjuda varroalesta, sest see aitab vähendada mesilasperede hukkumist ja (viirus)haiguste kandumist looduslikele mesilastele. Vähendamaks insektitsiidijääkide kuhjumist tarusaadustesse, soovitati mesinikel kasutada loodussõbralikumaid putukamürke ja senisest enam kasutada integreeritud tõrje ja mahepõllumajanduse võtteid.

Mänd rõõmustas, et meemesilaste pidamine on muutunud Eestis järjest populaarsemaks ning mesinike ja põllumeeste koostöö paranemine on toonud edusamme, nii näiteks pole viimasel kolmel aastal registreeritud pestitisiidide väärkasutuse tõttu perede hukkumisi. Järjest paranev teavitustöö mesinike hulgas varroalesta tõrjumise olulisusest ja viisidest on aidanud kaasa ka perede talvise suremuse vähenemisele Eestis.