OTSEPILT ⟩ Mulksuvate mülgaste saladused tuuakse lagedale

Konverentsi esimene päev on pühendatud looduskaitse laiematele ühiskondlikele küsimustele: miks ja kuidas loodust kaitsta, kas seda on võimalik teha kaasavamalt kui tänaseni Eestis tehtud ja mida teha, kui konfliktid eraomandi ja avalike huvide vahel on juba viinud kohtusaali. Konverentsi teine päev on pühendatud rahvusvahelisele märgalade päevale, räägitakse märgalade väärtustest, hoidmisest, taastamisest ja hoolimisest.